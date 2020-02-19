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Барселона согласовала контракт с новым форвардом, – СМИ

19 февраля 22:32 289 Читати українською
Барселона согласовала контракт с новым форвардом, – СМИ
Мартин Брейтвейт и Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Барселона договорилась о трансфере нападающего, который должен компенсировать потери в атакующей линии.

Форвард Леганеса Мартин Брейтвейт отныне будет защищать цвета Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

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Стороны уже подписали все необходимые документы и даже сообщили Ла Лиге о трансфере. По информации издания, каталонцы заплатили за 28-летнего датчанина 18 млн евро. Официально новоиспеченный нападающий Барсы будет представлен 20 февраля.

В текущем сезоне Примеры Брейтвейт провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и ассистом.

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