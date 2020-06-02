Барселона узгодила контракт з Лаутаро – аргентинець зароблятиме величезні гроші

Трансфер аргентинського нападника Інтера Лаутаро Мартінеса в Барселону все ближчий.

Італійський журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері опублікував нові подробиці щодо можливого переходу Лаутаро Мартінеса з Інтера в Барселону.

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"Досягнуто цілковитої згоди між Лаутаро Мартінесом і Барселоною. Його заробітна плата в каталонському клубі складе 12 млн євро плюс бонуси. У найближчі тижні Барселона повинна домовитися з Інтером, який планує отримати за гравця 111 млн, але пропозиція у 90 млн і гравець Барси може теж переконати міланський клуб. Попередня пропозиція каталонців – 60 млн євро плюс Артуро Відаль і Нелсон Семеду, була відхилен", – стверджує журналіст.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов у Інтер з аргентинського Расінга в 2018 році. Сума трансферу склала 25 млн євро. Відтоді Мартінес провів за "нерадзуррі" 66 матчів у всіх турнірах і забив 25 голів. Контракт 22-річного нападника з Інтером діє до літа 2023 року. Клаусула складає 11й млн євро.

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