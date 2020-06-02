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Барселона согласовала контракт с Лаутаро - аргентинец будет зарабатывать огромные деньги

14:07 36 Читати українською
Барселона согласовала контракт с Лаутаро - аргентинец будет зарабатывать огромные деньги
Лаутаро Мартинес / Getty images

Трансфер аргентинского нападающего Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону все ближе.

Итальянский журналист Николо Скира в своем Твиттере опубликовал новые подробности относительно возможного перехода Лаутаро Мартинеса из Интера в Барселону.

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"Достигнуто полное согласие между Лаутаро Мартинесом и Барселоной. Его заработная плата в каталонском клубе составит 12 млн евро плюс бонусы. В ближайшие недели Барселона должна договориться с Интером, который планирует получить за игрока 111 млн, но предложение в 90 млн и игрок Барсы может тоже убедить миланский клуб. Предыдущее предложение каталонцев – 60 млн евро плюс Артуро Видаль и Нелсон Семеду, было отклонено", – утверждает журналист.

Напомним, Лаутаро Мартинес перешел в Интер из аргентинского Расинга в 2018 году. Сумма трансфера составила 25 млн евро. С тех пор Мартинес провел за "нерадзурри" 66 матчей во всех турнирах и забил 25 голов. Контракт 22-летнего нападающего с Интером действует до лета 2023 года. Клаусула составляет 111 млн евро.

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Интер Интер Барселона Барселона Испания Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
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