Барселона спробує придбати Мбаппе, якщо ПСЖ покарають за порушення фінансового фейр-плей

Каталонський гранд хоче скористатись проблемами ПСЖ з фінансовим фейр-плей та придбати їх нападника Кіліана Мбаппе.

Барселона слідкує за ситуацією навколо ПСЖ. Французький клуб можуть оштрафувати або застосувати інші санкції за недотримання правил фінансового фейр-плей, повідомляє Diario Gol.

Інфантіно та Платіні допомогли Манчестер Сіті і ПСЖ уникнути санкцій за недотримання фінансового фейр-плей, – ЗМІ

Джерело повідомляє, що керівництво іспанського гранда спробує придбати Кіліана Мбаппе, якщо ПСЖ буде змушений продавати одного зі своїх лідерів.

"Це справді непристойні суми", – Мбаппе незадоволений законами трансферного ринку

У поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі за 9 матчів. Наразі француз є найкращим бомбардиром Ліги 1.