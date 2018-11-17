toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Барселона попытается приобрести Мбаппе, если ПСЖ накажут за нарушение финансового фэйр-плей

20:26 2 Читати українською
Барселона попытается приобрести Мбаппе, если ПСЖ накажут за нарушение финансового фэйр-плей
Килиан Мбаппе / Соцсети

Каталонский гранд хочет воспользоваться проблемами ПСЖ с финансовым фэйр-плей и приобрести их нападающего Килиана Мбаппе.

Барселона следит за ситуацией вокруг ПСЖ. Французский клуб могут оштрафовать или применить другие санкции за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, сообщает Diario Gol.

Инфантино и Платини помогли Манчестер Сити и ПСЖ избежать санкций за несоблюдение финансового фэйр-плей, – СМИ

Источник сообщает, что руководство испанского гранда попытается приобрести Килиана Мбаппе, если ПСЖ будет вынужден продавать одного из своих лидеров.

"Это действительно непристойные суммы", – Мбаппе недоволен законами трансферного рынка

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи за 9 матчей. Сейчас француз является лучшим бомбардиром Лиги 1.

Теги
Барселона Барселона Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Испания Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
17
мин
Италия
21:45
Португалия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук