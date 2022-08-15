Основним варіантом каталонців був Сесар Аспілікуета, але Челсі вмовив свого капітана підписати новий контракт. Барселона вимушена шукати альтернативу і вже визначила кілька кандидатур.

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Це два представники Манчестер Юнайтед – Діогу Далот і Арон Ван-Біссака. Окрім них, "блаугранас" розглядають й інші варіанти. Зокрема, це Тома Меньє (Борусія Дортмунд), Хуан Фойт (Вільяреал) і Джеремі Фрімпонг (Байєр), повідомляє Жерар Ромеро у Twitter.

Хто є фаворитом на перехід у Барселону, журналіст не уточнює. Точно відомо, що для підписання будь-кого з вказаних футболістів каталонцям потрібно відпустити когось із своїх гравців, щоб вписатися у ліміт зарплат.

Нагадаємо, вже після першого туру Ла Ліги Барса відпустила Реал у чемпіонських перегонах. Мадридці обіграли Альмерію, а "синьо-гранатові" вдома втратили очки з Райо Вальєкано.

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