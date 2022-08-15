Основным вариантом каталонцев был Сесар Аспиликуэта, но Челси уговорил своего капитана подписать новый контракт. Барселона вынуждена искать альтернативу и уже определила несколько кандидатур.

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Это два представителя Манчестер Юнайтед – Диогу Далот и Арон Ван-Биссака. Кроме них, "блаугранас" рассматривают и другие варианты. В частности, это Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Хуан Фойт (Вильярреал) и Джереми Фримпонг (Байер), сообщает Жерар Ромеро в Twitter.

Кто является фаворитом на переход в Барселону, журналист не уточняет. Точно известно, что для подписания любого из указанных футболистов каталонцам нужно отпустить кого-нибудь из своих игроков, чтобы вписаться в лимит зарплат.

Напомним, уже после первого тура Ла Лиги Барса отпустила Реал в чемпионской гонке. Мадридцы обыграли Альмерию, а "сине-гранатовые" дома потеряли очки с Райо Вальекано.

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