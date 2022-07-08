Тоттенхем на своєму офіційному сайті підтвердив річну оренду француза. Пункт викупу не передбачений.

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4 роки тому Барселона придбала Лангле у Севільї за 36 млн євро. У футболці "кулес" центрбек провів 158 матчів та забив 7 голів. Француз не входив у плани головного тренера каталонців Хаві Ернандеса, тому отримав дозвіл шукати нову команду.

Додамо, що Лангле став п'ятим літнім новачком Тоттенхема після Форстера, Перішіча, Біссума і Рішарлісона.

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