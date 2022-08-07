Виявилося, що Барселона, ПСЖ та Манчестер Сіті мають спільні інтереси щодо підсилення півзахисту, але для цього трьом клубам потрібно працювати злагоджено. Вони мають шанс здійснити тристоронній обмін.

Барселона почала активні переговори щодо трансферу Бернарду – Манчестер Сіті виставив цінник, який не лякає каталонців

За інформацією Жерара Ромеро, в Каталонію може перебратися Бернарду Сілва, в Париж вирушить Френкі Де Йонг, а в Манчестер – Марко Верратті. Коло замкнулося завдяки італійцеві, який не знайшов спільну мову з Крістофом Гальтьє і може покинути ПСЖ.

Нагадаємо, Барселона прагне позбутися Де Йонга; Манчестер Сіті хотів би залишити Бернарду, але сам португалець вимагає його продати; ПСЖ вже має у складі Вітінью, який дублює характеристики Верратті.