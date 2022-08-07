Барселона навіть не думає припиняти активну роботу на трансферному ринку. Черговою зірковою ціллю клубу став хавбек збірної Португалії Бернарду Сілва, повідомляє Sport.es.

Манчестер Сіті запропонував свого лідера Реалу й Барселоні – "містянам" потрібні гроші на зірку Ліги 1

За інформацією джерела, каталонці планують почати активні переговори з Манчестер Сіті і впевнені, що вони завершаться успіхом. Для Бернарду вже готовий контракт на 4 сезони. "Містяни" готові продати гравця за 80 млн євро. Барса спробує знизити суму, але для цього трансферу їй навіть не обов'язково продавати Френкі Де Йонга.

Варто зауважити, що важливу роль у роботі над трансфером відіграє сам футболіст. Сілва дав Манчестер Сіті зрозуміти, що він хоче піти. Португальцю не подобається життя в Англії, тому він налаштований тиснути на свій нинішній клуб, щоб пришвидшити свій трансфер.