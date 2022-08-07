Оказалось, что Барселона, ПСЖ и Манчестер Сити имеют общие интересы по усилению полузащиты, но для этого трем клубам нужно работать слаженно. У них есть шанс совершить трехсторонний обмен.

Барселона начала переговоры по трансферу Бернарду – Манчестер Сити выставил ценник, который не пугает каталонцев

По информации Жерара Ромеро, в Каталонию может перебраться Бернарду Силву, в Париж отправится Фрэнки Де Йонг, а в Манчестер – Марко Верратти. Круг замкнулся благодаря итальянцу, который не нашел общий язык с Кристофом Гальтье и может покинуть ПСЖ.

Напомним, Барселона стремится избавиться от Де Йонга; Манчестер Сити хотел бы оставить Бернарду, но сам португалец требует его продать; ПСЖ уже имеет в составе Витинью, который дублирует характеристики Верратти.