toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Барселона призначить Хаві головним тренером після завершення сезону, – ЗМІ

3 липня 09:34 - Читать на русском
Барселона призначить Хаві головним тренером після завершення сезону, – ЗМІ
Жозеп-Марія Бартомеу та Хаві Ернандес / Фото Барселона

Легенда Барселони найближчим часом зможе повернутись у рідний клуб.

Керівництво Барси переконало Хаві Ернандеса очолити каталонський гранд перед стартом наступного сезону, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Франсеск Агілар у Twitter.

"Ви – просто пасажир": батько Грізманна публічно принизив Сетьєна

Нинішній наставник каталонців Кіке Сетьєн, не виправдав очікування босів "блаугранас". Барса пропустила Реал на вершину турнірної таблиці Ла Ліги, а гравці не приховують конфлікт з головним тренером.

Хаві Ернандес майже всю кар'єру провів у таборі каталонців. З 2019-го іспанський фахівець очолює катарський Аль-Садд.

Барселона розписала нічию з Атлетіко: вирок для Сетьєна, надія на Пуча, рекордний гол і слабкий матч у виконанні Мессі

blog_ava
Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді
3 липня
9857
Теги
Іспанія Барселона Барселона Кіке Кіке Сетьєн Аль-Садд Аль-Садд Хаві Хаві Ернандес
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
53
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук