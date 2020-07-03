Барселона призначить Хаві головним тренером після завершення сезону, – ЗМІ

Легенда Барселони найближчим часом зможе повернутись у рідний клуб.

Керівництво Барси переконало Хаві Ернандеса очолити каталонський гранд перед стартом наступного сезону, повідомляє журналіст Mundo Deportivo Франсеск Агілар у Twitter.

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Нинішній наставник каталонців Кіке Сетьєн, не виправдав очікування босів "блаугранас". Барса пропустила Реал на вершину турнірної таблиці Ла Ліги, а гравці не приховують конфлікт з головним тренером.

Хаві Ернандес майже всю кар'єру провів у таборі каталонців. З 2019-го іспанський фахівець очолює катарський Аль-Садд.

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