Барселона назначит Хави главным тренером после завершения сезона, – СМИ

Легенда Барселоны в ближайшее время сможет вернуться в родной клуб.

Руководство Барсы убедило Хави Эрнандеса возглавить каталонский гранд перед стартом следующего сезона, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.

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Нынешний наставник каталонцев Кике Сетьен, не оправдал ожидания боссов "блаугранас". Барса пропустила Реал на вершину турнирной таблицы Ла Лиги, а игроки не скрывают конфликта с главным тренером.

Хави Эрнандес почти всю карьеру провел в лагере каталонцев. С 2019-го испанский специалист возглавляет катарский Аль-Садд.

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