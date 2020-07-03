Барселона назначит Хави главным тренером после завершения сезона, – СМИ

Легенда Барселоны в ближайшее время сможет вернуться в родной клуб.
Руководство Барсы убедило Хави Эрнандеса возглавить каталонский гранд перед стартом следующего сезона, сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар в Twitter.
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Нынешний наставник каталонцев Кике Сетьен, не оправдал ожидания боссов "блаугранас". Барса пропустила Реал на вершину турнирной таблицы Ла Лиги, а игроки не скрывают конфликта с главным тренером.
Хави Эрнандес почти всю карьеру провел в лагере каталонцев. С 2019-го испанский специалист возглавляет катарский Аль-Садд.
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