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Барселона привітала фанів з китайським Новим роком унікальним відео у стилі аніме

15:10 201 Читать на русском
Барселона привітала фанів з китайським Новим роком унікальним відео у стилі аніме
Азіатські вболівальниці Барси / Фото Rediff

Барселона вирішила потішити своїх китайських прихильників привітанням з Новим роком.

Прес-служба Барселони опублікувала у twitter відео присвячене китайському Новому року.

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Мультфільм виконаний в стилі аніме. У ролику каталонці зобразили Марк-Андре тер Штегена, Антуана Грізманна, Луїса Суареса і Ліонеля Мессі.

Нагадаємо у Піднебесній Новий рік святкують 25 січня.

Після 20-ти турів Ла Ліги Барса лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками.

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