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Барселона поздравила болельщиков с китайским Новым годом уникальным видео в стиле аниме

15:10 21 Читати українською
Барселона поздравила болельщиков с китайским Новым годом уникальным видео в стиле аниме
Азиатские болельщицы Барсы / Фото Rediffм

Барселона решила порадовать своих китайских поклонников приветствием с Новым годом.

Пресс-служба Барселоны опубликовала в twitter видео посвященное китайскому Новому году.

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Мультфильм выполнен в стиле аниме. В ролике каталонцы изобразили Марк-Андре тер Штегена, Антуана Гризманна, Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Напомним, в Поднебесной Новый год празднуют 25 января.

После 20-ти туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям.

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