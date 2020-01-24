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Рівалдо закликав Барселону запросити Кавані на заміну Суаресу

11:47 414 Читать на русском
Рівалдо закликав Барселону запросити Кавані на заміну Суаресу
Луїс Суарес та Едінсон Кавані / Фото CubaSi

Легенда Барселони Рівалдо хоче бачити в каталонському клубі форварда ПСЖ Едінсона Кавані.

"У випадку з Кавані, судячи з усього, він покине ПСЖ, і це буде приголомшливе підсилення атаки Барселони після того, як Суарес вибув на важливий період сезону", – цитує Рівалдо FCBarcelonaFI.

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Нагадаємо, Луїса Суареса прооперували через проблеми з меніском, нападник "блаугранас" ризикує залишитись поза грою до завершення сезону.

Сам Кавані незадоволений відсутністю ігрової практики в Парижі. В поточному сезоні Ліги 1 Едінсон провів лише 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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