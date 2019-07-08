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Барселона презентувала виїзну форму – каталонці повторили дизайн 40-річної давності

12:20 2097 Читать на русском
Барселона презентувала виїзну форму – каталонці повторили дизайн 40-річної давності
Лангле у новій виїзній формі / твіттер ФК Барселона

Барселона офіційно презентувала виїзну форму на сезон 2019/20.

Барселона пригадала дизайн 40-річної давності у новій виїзній формі, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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На футболку нанесено жовтий колір з діагональною смужкою – зразок виїзної форми каталонців 1979 року.

Екіпіровка також створена в честь Ла Масіі – академії Барселони, яка святкує 40-річчя.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Футбольна форма
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