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Барселона представила выездную форму – каталонцы повторили дизайн 40-летней давности

12:23 194 Читати українською
Барселона представила выездную форму – каталонцы повторили дизайн 40-летней давности
Лангле в новой выездной форме / твиттер ФК Барселона

Барселона официально представила выездную форму на сезон 2019/20.

Барселона вспомнила дизайн 40-летней давности в новой выездной форме, сообщает официальный твиттер клуба.

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На футболку нанесен желтый цвет с диагональной полоской – это образец гостевой формы каталонцев 1979 года.

Экипировка также создана в честь Ла Масии – академии Барселоны, которая празднует 40-летие.

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