Барселона представила выездную форму – каталонцы повторили дизайн 40-летней давности

Мир — 13:55 33
-
Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019
-
Золоті 70-ті: Жорстока атака на арбітра, матч смерті на цвинтарі і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 7 июль 341
-
Месси может получить 2-летнее отстранение от игр за сборную АргентиныМир — 7 июль 675
-
Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІЛига чемпионов — 7 июль 592
-
Фенербахче предложил Шальке 3 млн евро за КоноплянкуТурция — 7 июль 443