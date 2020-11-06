"Клянусь, я пропонував Барсі своє повернення. Я їздив у Ювентус, щоб довести, що я ще можу грати на високому рівні. Я справді хотів повернутися і знаю, що тоді був потрібен їм. Втім, Барселона не мала яєць, щоб визнати свою помилку. Я не хотів прощатись, але зі мною поводились, як з лайном.

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Я б і досі виступав за Барсу, якби зі мною поводилися належним чином. Я люблю цей клуб. Зараз їхній стиль змінюється. Клуб дещо втратив свою ідентичність і тепер повинен пройти важкий процес, щоб відновити її. Гадаю, Барса хоче бути лише комерційним та діловим клубом... купувати та продавати гравців. Коли ви це робите, ви втрачаєте свою особистість. Я думаю, що це проблема для Барселони", – заявив Алвес в інтерв'ю RAC1.

Нагадаємо, бразилець виступав за Барселону з 2008-го по 2016 рік та здобув з "блаугранас" 23 трофеї.

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