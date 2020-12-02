"Я вважаю, що потрібно зупинити використання 10-го номеру в командах, за які Марадона грав, включно з Барселоною. Без сумніву", – цитує Сінагру Marca.

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Дієго Марадона виступав за Барсу у 1982-1984 роках. Зараз кольори каталонців під 10-м номером захищає жива легенда клубу – Ліонель Мессі.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.

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