Барселона повинна вивести з обігу 10-й номер, – син Марадони
23:21 - Читать на русском
Дієго Сінагра, син легенди аргентинського футболу, виступив із гучною заявою після смерті батька.
"Я вважаю, що потрібно зупинити використання 10-го номеру в командах, за які Марадона грав, включно з Барселоною. Без сумніву", – цитує Сінагру Marca.
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Дієго Марадона виступав за Барсу у 1982-1984 роках. Зараз кольори каталонців під 10-м номером захищає жива легенда клубу – Ліонель Мессі.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Знаменитого футболіста поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками.
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