Диего Синагра, сын легенды аргентинского футбола, выступил с громким заявлением после смерти отца.

"Я считаю, что нужно остановить использование 10-го номера в командах, за которые Марадона играл, включая Барселону. Без сомнения", – цитирует Синагру Marca.

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Диего Марадона выступал за Барсу в 1982-1984 годах. Сейчас цвета каталонцев под 10-м номером защищает живая легенда клуба – Лионель Месси.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями.

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