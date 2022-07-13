Барселона офіційно оголосила про оренду нападника в лісабонський Спортінг. Угода розрахована на один сезон, після чого у португальців буде право викупу.

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Два роки тому Барселона віддала Бразі за "нового Роналду" 31 мільйон євро, але він не виправдав сподівань. Трінкау награв за "кулес" 42 матчі, в яких оформив лише 3 голи і 2 асисти. Минулий сезон він проводив у оренді за Вулверхемптон, де також не вразив – 3+1 у 30 матчах.

Додамо, що Спортінг посів другу сходинку чемпіонату Португалії і виборов пряму путівку в групу Ліги чемпіонів.

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