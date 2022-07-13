Барселона официально объявила об аренде нападающего в лиссабонский Спортинг. Соглашение рассчитано на один сезон, после чего у португальцев будет право выкупа.

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2 года назад Барселона отдала Браге за "нового Роналду" 31 млн евро, но он не оправдал надежд. Вингер наиграл за "кулес" 42 матча, в которых оформил лишь 3 гола и 2 ассиста. Прошлый сезон он проводил в аренде за Вулверхэмптон, где также не впечалил – 3+1 в 30 матчах.

Добавим, что Спортинг занял второе место чемпионата Португалии и завоевал прямую путевку в группу Лиги чемпионов.

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