Барселона погодилась відпустити ветерана в АПЛ
Голкіпер Барселони Норберто Нето найближчим часом переберться до англійської першості.
Новачок АПЛ Борнмут завершує перехід воротаря Барселони Нето, повідомляє Фабріціо Романо. Клуби вже мають домовленість про перехід.
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Голкіпер у найближчі 1-2 дні має прибути до Англії, де пройде медичне обстеження та підпише контракт з "вишнями".
Додамо, що Нето став відомим завдяки успішним виступам за Фіорентину та встиг пограти у Ювентусі та Валенсії перед приходом до Барселони в 2019 році. Втім, бразилець зіграв лише 21 матч за "блаугранас", в яких пропустив 20 голів.
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