Новачок АПЛ Борнмут завершує перехід воротаря Барселони Нето, повідомляє Фабріціо Романо. Клуби вже мають домовленість про перехід.

Обамеянг може повернутися в АПЛ після короткого вояжу до Барселони – сенсаційний претендент на габонця

Голкіпер у найближчі 1-2 дні має прибути до Англії, де пройде медичне обстеження та підпише контракт з "вишнями".

Додамо, що Нето став відомим завдяки успішним виступам за Фіорентину та встиг пограти у Ювентусі та Валенсії перед приходом до Барселони в 2019 році. Втім, бразилець зіграв лише 21 матч за "блаугранас", в яких пропустив 20 голів.

Барселона завершила турне в США перемогою над Нью Йорк Ред Буллз – Лєвандовскі влаштував фестиваль промахів на очах Анрі