Голкипер Барселоны Норберто Нето в ближайшее время переберется в английское первенство.

Новичок АПЛ Борнмут завершает переход вратаря Барселоны Нето, сообщает Фабрицио Романо. У клубов уже есть договоренность о переходе.

Обамеянг может вернуться в АПЛ после короткого вояжа в Барселону – сенсационный претендент на габонца

Голкипер в ближайшие 1-2 дня должен прибыть в Англию, где пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с вишнями.

Добавим, что Нето стал известен благодаря успешным выступлениям за Фиорентину и успел поиграть в Ювентусе и Валенсии перед приходом в Барселону в 2019 году. Впрочем, бразилец сыграл всего 21 матч за "блаугранас", в которых пропустил 20 голов.

Барселона завершила турне по США победой над Нью-Йорк Ред Буллз – Левандовски устроил фестиваль промахов на глазах Анри