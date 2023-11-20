ФИФА заплатит Барселоне от 3,75 до 5 млн евро компенсации за травму Гави в матче за сборную Испании.

Программа защиты игроков от ФИФА предусматривает компенсацию для клубов за травмированных футболистов в матчах сборных. Как информирует Diario Sport, клубам полагаются выплаты, если игрок пропускает из-за травмы более 28 дней. В этом случае ФИФА обязуется выплатить клубу сумму в размере 20 548 евро за каждый день "простоя".

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Если травмированный игрок восстанавливается в течение 28 дней, ФИФА освобождается от каких-либо выплат. Программа ФИФА предусматривает максимальную компенсацию в размере до 7,5 млн евро – она действует на протяжении 365 дней. Если принять во внимание, что Гави может отсутствовать от шести до восьми месяцев, Барселона может получить компенсацию от 3,75 млн евро до почти 5 млн евро.

Гави получил травму крестообразных связок колена в матче Грузия – Испания и выбыл до конца сезона. Он также пропустит Евро-2024.

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