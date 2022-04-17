Каталонці масово ігнорували матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЄ проти Айнтрахта. Цим залюбки скористалися німецькі фани. Гості перекупили понад 30 тисяч квитків, перетворивши Камп Ноу на домашній стадіон для "орлів".

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Айнтрахт за шаленої підтримки уболівальників переміг і вибив Барселону із єврокубків. Мрії виграти єдиний трофей, якого досі немає у клубному музеї, розбилися. Проте наслідки жадібності прихильників "синьо-гранатових" можуть бути іще серйознішими. За інформацією AS, УЄФА може частково закрити Камп Ноу і зобов'язати сплатити штраф через безлад, який влаштували фанати Айнтрахта. Зокрема, йдеться про фаєр-шоу.

Відповідати за поведінку німців однаково мусить Барселона, адже саме господарі повинні забезпечити порядок на стадіоні та навколишній території до та після матчу. Вочевидь, каталонці не готувалися до подібного, адже не розраховували, що їх можуть підставити власні уболівальники. Однак бажання заробити переважило любов до рідного клубу.

Айнтрахт переміг Барселону в драматичній битві з п'ятьма голами, прорвавшись у півфінал Ліги Європи