Каталонцы массово игнорировали ответный матч 1/4 финала ЛЕ против Айнтрахта. Этим охотно воспользовались немецкие фаны. Гости перекупили более 30 тысяч билетов, превратив Камп Ноу в домашний стадион для "орлов".

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Айнтрахт при безумной поддержке болельщиков победил и выбил Барселону из еврокубков. Мечты выиграть единственный трофей, которого нет в клубном музее, разбились. Однако последствия алчности поклонников "сине-гранатовых" могут быть еще более серьезными. По информации AS, УЕФА может частично закрыть Камп Ноу и обязать заплатить штраф из-за беспорядков, которые устроили фанаты Айнтрахта. В частности, речь идет о файер-шоу.

Отвечать за поведение немцев все равно должна Барселона, ведь именно хозяева должны обеспечить порядок на стадионе и окружающей территории до и после матча. Очевидно, что каталонцы не готовились к подобному, ведь не рассчитывали, что их могут подставить собственные болельщики. Однако желание заработать перевесило любовь к родному клубу.