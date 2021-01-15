Барселона вимушена перенести вибори президента клубу – відома нова можлива дата
Каталонцям ще доведеться почекати на нового очільника "блаугранас".
Як відомо, влада Каталонії провела зустріч з представниками Барселони стосовно майбутніх виборів каталонського клубу, на якій було ухвалене рішення відкласти волевиявлення місцевих вболівальників.
Черговий кандидат у президенти Барселони вибув з перегонів – відома трійка фіналістів
На такий непопулярний крок сторони спонукала ситуація з коронавірусом у регіоні. Нагадаємо, вибори президента Барселони були заплановані на 24 січня. За інформацією Marca, наступною датою проведення волевиявлення розглядають 7 березня.
Нагадаємо, каталонський клуб залишається без президента з осені, після відставки Жозеп-Марії Бартомеу.
Вибори президента Барселони: соціологи назвали переможця, вирок для Мессі та Неймара