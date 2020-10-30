Наставник каталонців визначився з обоймою гравців на поєдинок проти Алавеса.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила імена 21 гравця, які захищатимуть честь клубу у двобої 8-го туру чемпіонату Іспанії проти Алавеса.

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До заявки не потрапили хавбек Філіппе Коутінью, захисник Самюель Умтіті та голкіпер Марк-Андре тер Штеген. Німецький воротар вже розпочав тренуватись з командою після операції, але Куман вирішив поки поберегти основного голкіпера.

Матч з Алавесом відбудеться 31 жовтня, початок о 22:00. Наразі Барса розташувалась на 12-й сходинці.

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