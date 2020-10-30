Наставник каталонцев Рональд Куман определился с обоймой игроков на поединок против Алавеса.

Барселона на своем официальном сайте объявила имена 21 игрока, которые будут защищать честь клуба в поединке 8-го тура чемпионата Испании против Алавеса.

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В заявку не попали хавбек Коутиньо, защитник Самуэль Умтити и голкипер Марк-Андре тер Штеген. Немецкий вратарь уже начал тренироваться с командой после операции, но Куман решил пока поберечь основного голкипера.

Матч с Алавесом состоится 31 октября, начало в 22:00. Сейчас Барса расположилась на 12-й строчке.

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