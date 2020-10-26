"Останні два роки – найгірший період у моїй кар'єрі. Бувало, коли я хотів залишатися в своїй кімнаті і не виходити з неї, такий я був злий. Я опинився в глибокій дупі. У мене було багато рецидивів. У мене була не тільки проблема з коліном, а повний дизбаланс. Мені довелося зупинитися, щоб поставити собі правильні питання. Я був змушений почати все з нуля.

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Я став веганом, не їм ні м'яса, ні риби. Я дійсно звертаю увагу на харчування. Я відчуваю себе добре завдяки рослинним білкам. Зараз моє тіло набагато краще. Я схуд на три кілограми, саме це і було потрібно мені. Я ніколи не відчував себе так добре в фізичному плані. Раніше я ніколи не працював так старанно, ніколи не був таким уважним до кожної деталі. Я думаю, що це вплине на мою кар'єру", – цитує Умтіті Eurosport.

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