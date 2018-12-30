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Барселона оголосила ціну за Сіллессена

13:38 545 Читать на русском
Барселона оголосила ціну за Сіллессена
Яспер Сіллессен / соцмережі

Барселона назвала ціну, за яку готова продати голкіпера Яспера Сіллессена.

Яспер Сіллессен може найближчим часом покинути Барселону, повідомляє AS. Іспанці готові відпустити голкіпера не менше, ніж за 60 млн євро, які прописані в контракті.

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На голандця претендували клуби АПЛ, але його переконали залишитись у клубі та боротись за місце в старті з Марком-Андре тер Штегеном.

Сіллессен перейшов у Барселону з Аякса влітку 2016 року, і увесь цей час перебуває за спиною свого німецького колеги, граючи переважно в матчах Кубка Іспанії.

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Теги
Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Трансфери Барселона Барселона Яспер Сіллессен Яспер Сіллессен
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