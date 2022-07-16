Барселона оголосила склад на літнє турне – Хаві вирішив дилему де Йонга і викинув п'ятьох гравців за борт
Барселона сформувала склад, який вирушить у поїздку Сполученими Штатами Америки.
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Френкі де Йонг таки отримав місце у складі. Нідерландцю нібито погрожували виключенням через небажання переходити в Манчестер Юнайтед, але наразі він залишається з Барселоною. Натомість Норберто Нето, Самюелю Умтіті, Оскару Мінгесі, Рікі Пучу і Мартіну Брейтвейту пощастило менше – вони у США не полетять.
Найближчий спаринг Барселони запланований на 20 липня. Суперником каталонців стане Інтер Маямі, одним з власників якого є Девід Бекхем.
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