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Френкі де Йонг таки отримав місце у складі. Нідерландцю нібито погрожували виключенням через небажання переходити в Манчестер Юнайтед, але наразі він залишається з Барселоною. Натомість Норберто Нето, Самюелю Умтіті, Оскару Мінгесі, Рікі Пучу і Мартіну Брейтвейту пощастило менше – вони у США не полетять.

Найближчий спаринг Барселони запланований на 20 липня. Суперником каталонців стане Інтер Маямі, одним з власників якого є Девід Бекхем.

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