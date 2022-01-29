Вінгер збірної Іспанії Адама Траоре продовжить свою кар'єру на батьківщині. Вулверхемптон відпустив гравця в Барселону.

Про повернення 26-річного футболіста на Камп Ноу стало відомо кілька днів тому. Тепер клуби владнали усі формальності, й Барселона оголосила про трансфер офіційно.

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Каталонці орендували Адама Траоре у Вулверхемптона до кінця нинішнього сезону та матимуть право викупити його контракт. За неофіційною інформацією, за повноцінний перехід англійський клуб зможе заробити близько 30 млн євро.

До слова, Адама Траоре є вихованцем Барси, але покинув клуб у 2015-му. В Англії вінгер виступав за Астон Віллу й Мідлсбро, а до складу "вовків" перебрався в 2018 році. Цього сезону провів 23 матчі, у яких забив лише один м'яч.

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