Вінгер Барселони Усман Дембеле зіштовхнувся з проблемою у пошуку нового клубу.

Дембеле вже почали сватати в ПСЖ через скандал з Барселоною, однак у цього переходу з'явились нові перешкоди.

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Журналіст Адрієн Греньє з посиланням на L'Equipe інформує, що парижани насправді мало зацікавдені у підписанні француза. Головною причиною є висока травматичність Усмана.

У поточній кампанії Усман провів 11 матчів, відзначився голом та 2 асистами. Влітку 2017-го Барселона заплатила Борусії Д за вінгера 140 млн євро.

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