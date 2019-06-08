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ПСЖ заманює Де Лігта космічною зарплатою – Барселона готова запропонувати вдвічі менше

17:22 85 Читать на русском
ПСЖ заманює Де Лігта космічною зарплатою – Барселона готова запропонувати вдвічі менше
Маттейс Де Лігт / Reuters

Чемпіон Франції виділить значні кошти для придбання зірки Аякса Маттейса Де Лігта.

Парижани пропонують нідерландцю 15 мільйонів євро на рік, повідомляє Diario Sport.

ПСЖ стане фаворитом у боротьбі за Де Лігта за однієї умови, – ESPN

Керівники ПСЖ вважають, що такої суми буде достатньо, щоб переконати капітана Аякса перейти саме до них. Головний конкурент французів у боротьбі за Де Лігта, Барселона, не готова платити такі гроші. Найбільша пропозиція каталонців – 7-8 мільйонів на рік.

Барселона знайшла гравців для заміни лідерів, які розчарували в цьому сезоні

Раніше повідомлялось, що саме ці два клуби продовжать боротьбу за зірку збірної Нідерландів.

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Теги
Франція Трансфери Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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