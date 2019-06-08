ПСЖ заманює Де Лігта космічною зарплатою – Барселона готова запропонувати вдвічі менше

Збірна України — 15:00 4242
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"Ми отримали прекрасний шанс побачити збірну України без бразильців". Фоззі – про причини розгрому Сербії
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Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоційЗбірна України — 12:30 2844
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"Це не сон", молодий монстр Циганков і "фірма" від Коно: реакція соцмереж на розгром сербів збірною УкраїниЗбірна України — 11:34 9358
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"Зустріч потужності та безсилля". Сербські ЗМІ визнають логічність своєї ганьби, але обурені поведінкою Арени ЛьвівЄвро-2020 — 08:41 26211
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Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові героїЄвро-2020 — 03:24 20398