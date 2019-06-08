ПСЖ заманює Де Лігта космічною зарплатою – Барселона готова запропонувати вдвічі менше

Чемпіон Франції виділить значні кошти для придбання зірки Аякса Маттейса Де Лігта.

Парижани пропонують нідерландцю 15 мільйонів євро на рік, повідомляє Diario Sport.

ПСЖ стане фаворитом у боротьбі за Де Лігта за однієї умови, – ESPN

Керівники ПСЖ вважають, що такої суми буде достатньо, щоб переконати капітана Аякса перейти саме до них. Головний конкурент французів у боротьбі за Де Лігта, Барселона, не готова платити такі гроші. Найбільша пропозиція каталонців – 7-8 мільйонів на рік.

Барселона знайшла гравців для заміни лідерів, які розчарували в цьому сезоні

Раніше повідомлялось, що саме ці два клуби продовжать боротьбу за зірку збірної Нідерландів.