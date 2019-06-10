Барселона обсуждает с Уотфордом аренду Тодибо – каталонцы хотят освободить место для Де Лигта

Испанский гранд ищет варианты продолжения карьеры для молодого защитника Жан-Клера Тодибо.

Французский центрбек заинтересовал Уотфорд, сообщает Sport.es.

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Владелец "шершней" Джино Поццо вылетит в Барселону, чтобы провести переговоры по Тодибо. Англичане согласны как на аренду, так и на полноценный трансфер.

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Уотфорду может помочь потенциальный трансфер Маттейса Де Лигта в Барселону. Тогда каталонцы охотно согласятся отпустить Тодибо, поскольку ему не останется места в основной команде.

Напомним, перспективный француз пришел в столицу Каталонии из Тулузы только этой зимой.