Барселона нацелилась на вундеркинда Герты – он только что дебютировал в Бундеслиге

Полузащитник берлинской Герты Лазар Самарджич попал в сферу интересов испанской Барселоны. В минувший уикенд он впервые сыграл на профессиональном уровне.

Юный талант "Старой дамы" может перебраться в Каталонию в ближайшее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

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Самарджич поражает на юношеском уровне (16 матчей, 14 мячей, 9 ассистов в чемпионате U-19) и считается одним из самых больших талантов Германии. Его основное амплуа – атакующий хавбек, также может сыграть центрхава и левого вингера. Его уже ведут ведущие клубы Европы, поэтому Барселоне придется конкурировать с Миланом, туринским Ювентусом и мадридским Атлетико.

В прошлую пятницу Лазар Самарджич дебютировал в Бундеслиге, сыграв 10 минут в дерби против Униона.

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