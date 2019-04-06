Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко

В рамках 31-го туру іспанського чемпіонату Барселона у більшості дотиснула мадридський Атлетіко завдяки голам Луїса Суареса та Лео Мессі (2:0).

Перший тайм розпочався приблизно так, як від нього й очікувалося – Барселона активно працювала з м'ячем, а Атлетіко надійно закривався й контратакував. Втім, перший момент прийшов з позиційної атаки мадридців на 9-й хвилині, коли Дієго Коста замкнув подачу Філіпе Луїса ударом головою вище воріт.

Відповідь Барси не змусила довго на себе чекати: Мессі своєчасною передачею вивів Альбу віч-на-віч з гокіпером, але Жорді пробив у стійку. "Матрацники" одразу ж вискочили у нову атаку, завершивши її пострілом Аріаса з правого краю штрафного у спину Коутінью. На 20-й же хвилині команди розмінялися моментами: Суарес запоров комбінацію з Мессі при контратаці 2-в-2, але зберіг м'яч і пробив над воротами метрів з 24-х, а Грізманн прорвався правим флангом та вистрілив по центру – без проблем для тер Штегена.

Гра йшла досить рівно, але Барса поступово збільшувала оберти. Одного разу Мессі збили прямо на лінії карного майданчика, але Лео зі стандарту пробив високо. На 27-й же хвилині Облак врятував Атлетіко, парирувавши удар Коутінью в лівий кут після виходу віч-на-віч! Напруга зависла над полем, але ніхто не думав, що вона виллється у вилучення Дієго Кости після дрібного фолу – нападник занадто агресивно апелював до арбітра. Крім того, під час суперечок на жовту картку сіли центрбек Годін та центрахав Родріго, який за кілька хвилин ще й почав шкутильгати. Втім, останній залишився на полі, а Дієго Сімеоне замінив Аріаса на Хіменеса та перейшов на схему 4-3-2.

Вийшло непогано – Атлетіко низько сів, закривши більшість зон, а Барса хоч і домінувала, але рідко загострювала. Лише на 39-й хвилині господарі прорвали оборону суперника як слід, але Суарес запоров вихід сам-на-сам з Облаком недоречним пасом п'яткою, довзоливши Годіну перехопити м'яч. Вже у компенсований час подачу з флангу ударом головою замикав Коутінью, але вийшло зовсім негостро.

По перерві Барселона взялася за Атлетіко по-серйозному, притиснувши мадридців до їх воріт. На велику біду каталонців, у рамці "матрацників" кураж спіймав Облак. На 57-й та 60-й хвилинах Ян легко впорався з ударами Мессі з-за меж штрафного, а на 60-й відверто врятував: Лео, немов на мотоциклі, обіграв половину команди суперника та вивів Суареса сам-на-сам, але уругваєць не зміг пробити чеха. На 64-й він витягнув постріл Лео в дальню дев'ятку, навіть особливо не стрибаючи, а на 70-й виконав свій дев'ятий сейв – Ян спочатку парирував потужний удар Мессі метрів з 20-ти, а потім підвівся й встиг взяти добивання Малкома.

Атлетіко не здавався, а Дієго Сімеоне навіть осмілився випустити на поле Морату. За час атак Барси можна було згадати хіба що штрафний удар Грізманна точно в руки тер Штегену, але після того, як перфоменс Облака загасив атакувальний порив Барси, гості вирівняли матч. На 70-х мадридці навіть могли забити після замикання флангових подач у виконанні Родрі та Хіменеса, але м'яч в обох випадках пролетів над воротами. На 82-й же непогано вривався у карний майданчик Сауль, але його постріл з лінії заблокували. Здавалося, план Сімеоне спрацює.

Втім, Атлетіко не пощастило з наявністю у Барси таких гравців, як Суарес та Мессі. На 85-й хвилині чергова атака господарів завершилась несподіваним і дуже красивим закрученим ударом Суареса у дальній правий кут – м'яч пролетів під рукою Облака й опинився у сітці. Тут же "блаугранас" і добили суперника: Мессі на 87-й увірвався у штрафний, красиво поклав на газон Годіна і Хіменеса, після чого пробив пробив у протихід Облаку – 2:0! Це була перемога.

Таким чином, Барселона набрала 73 залікових бали та продовжила лідирувати у турнірній таблиці. Розрив між каталонцями та Атлетіко, який йде на другій позиції, тепер становить 11 очок.