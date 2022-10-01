"Блаугранас" підійшли до матчу з суттєвими втратами: Барселона втратила Араухо, Кунде, Де Йонга та Депая через травми в матчах збірних. Через це та пошкодження Бельєріна, праворуч в обороні з'явився Алехандро Бальде. Розпочали команди очікувано – Барселона більше контролювала м'яч, тоді як Мальорка шукала щастя у швидких атаках. До 13 хвилини балеарці переважали за кількістю ударів (3:1), але жоден з них не влучив у площину воріт.

Але на 20 хвилині це втратило сенс – другий удар Барселони став результативним. Лєвандовскі отримав м'яч від Фаті, увійшов до штрафного з лівого краю, прибрав захисника на замасі та поцілив у дальній кут. Поляк вже почав бити рекорди в Барселоні – це вже 9 гол форварда за "блаугранас" у перших 7 матчах. Попереднім рекордсменом був легендарний Ладіслав Кубала у 1951 році.

LEWANGOALSKI



Robert Lewandowski devient le PREMIER joueur de l’histoire du Barça à inscrire 9 buts sur ses 7 premiers matchs de Liga

Il dépasse le record de Kubala (7 matchs - 8 buts) datant de 1951 pic.twitter.com/4LU5wuOY19 — Barçapassionat (@barcapassionat) October 1, 2022

Через 2 хвилини поляк міг оформити дубль: Бускетс класно закинув, а Роберт намагався перекинути голкіпера – Райковіч прочитав наміри форварда. Кінцівка тайму вийшла бруднуватою: арбітр показав чотири жовті картки (три з них – гравцям Барселони). Розгорілись пристрасті після відвертого фолу Піке – суддя навіть вилучив одного з помічників Хаві. Втім, голів команди до перерви більше не забивали.

По перерві гра стала більш сухою. М'яч більшу частину гри тримався у центрі поля, а якщо моменти і виникали, то біля воріт Барселони. Спочатку Мурікі завдав неточного удару, а потім тер Штеген врятував після удару Санчеса. В підсумку, "блаугранас" втримали переможний рахунок.

Таким чином, Барселона набрала 19 очок та очолила турнірну таблицю, але Реал має гру в запасі та відстає на 1 пункт. Мальорка ж залишилась десятою, набравши 8 очок.

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