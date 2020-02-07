Піке – про конфлікт Мессі та Абідаля: Кожен з них знає, що він зробив правильно, а що ні

Захисник Барселони Жерар Піке переконаний, що гравці та керівництво клубу повинні уникати публічних суперечок, щоб не псувати атмосферу в команді.

"Зараз не час витягати брудний посуд, який є у всіх клубів. Я можу сказати, що ми задоволені тим, як граємо і реагуємо на зовнішній галас. Це дійсно складно, але ми зробили важливий крок. У нас були позитивні емоції.

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Конфлікт Мессі і Абідаля? Думаю, кожен з них знає, що він зробив правильно, а що ні. Ми повинні працювати, а не кидати все в обличчя один одному в кінці сезону, оскільки це не допомагає. Нам потрібно зосередитися на грі і перемагати", – цитує Піке Marca.

Нагадаємо, нещодавно Мессі зробив публічне зауваження Абідалю, закликавши його конкретизувати свої висловлювання щодо винуватців звільнення Ернесто Вальверде.

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