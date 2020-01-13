Барселона может сегодня официально уволить Вальверде – остались два кандидата на замену

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рискует потерять свой пост в ближайшее время.

Будущее испанского специалиста находится под угрозой после встречи совета директоров клуба, информирует Mundo Deportivo.

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Вчера (12 января) состоялось заседание руководителей "блаугранас", в котором приняли участие президент Хосеп Мария Бартомеу, менеджер Хавьер Бордас, генеральный директор Оскар Грау и технический секретарь Эрик Абидаль. Они обсудили дальнейшую судьбу тренера, который крайне неудачно начал 2020 год (вылет из Суперкубка Испании и потеря очков с Эспаньолом в Примере).

По информации источника, увольнение Вальверде является обязательным, однако испанец может продержаться и до конца сезона, поскольку Хави отказался возглавлять команду сейчас. Остались два варианта замены, если Барса все же решится отказаться от услуг 55-летнего специалиста. Это экс-тренер Бетиса Кике Сетьен и Маурисио Почеттино, который в ноябре покинул Тоттенхэм. На сегодня запланирована встреча Бартомеу и Вальверде, и именно на ней может быть официально объявлено об увольнении наставника каталонцев.

Напомним, свой следующий матч Барселона проведет 19 января – "блаугранас" будут принимать Гранаду в рамках 20 тура Примеры.

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