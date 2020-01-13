toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Барселона может сегодня официально уволить Вальверде – остались два кандидата на замену

13 января 10:25 740 Читати українською
Барселона может сегодня официально уволить Вальверде – остались два кандидата на замену
Эрнесто Вальверде / Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рискует потерять свой пост в ближайшее время.

Будущее испанского специалиста находится под угрозой после встречи совета директоров клуба, информирует Mundo Deportivo.

Луис Суарес получил шокирующий вердикт врачей – Барселона ищет нового форварда

Вчера (12 января) состоялось заседание руководителей "блаугранас", в котором приняли участие президент Хосеп Мария Бартомеу, менеджер Хавьер Бордас, генеральный директор Оскар Грау и технический секретарь Эрик Абидаль. Они обсудили дальнейшую судьбу тренера, который крайне неудачно начал 2020 год (вылет из Суперкубка Испании и потеря очков с Эспаньолом в Примере).

По информации источника, увольнение Вальверде является обязательным, однако испанец может продержаться и до конца сезона, поскольку Хави отказался возглавлять команду сейчас. Остались два варианта замены, если Барса все же решится отказаться от услуг 55-летнего специалиста. Это экс-тренер Бетиса Кике Сетьен и Маурисио Почеттино, который в ноябре покинул Тоттенхэм. На сегодня запланирована встреча Бартомеу и Вальверде, и именно на ней может быть официально объявлено об увольнении наставника каталонцев.

Напомним, свой следующий матч Барселона проведет 19 января – "блаугранас" будут принимать Гранаду в рамках 20 тура Примеры.

Каталонська криза: Барселона визначились з новим тренером, Мессі "погрожує" війною, а фанати шокують найбільше

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
800
Теги
Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Хосеп-Мария Бартомеу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
19
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук