"Фаті – вихованець Барселони, ми віримо в нього. Його усі люблять, наразі його трансфер не розглядається.

Але я не можу передбачити майбутнє. Так, Барса покладає на нього великі надії, проте все залежить від того, чи він буде потрібен тренеру, і чи приноситиме користь команді. Хаві дає йому шанс, Барселона поки не налаштована продавати Ансу.

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Втім, згодом можна говорити про будь-якого футболіста. Араухо, Гаві, де Йонг, Педрі, Ансу Фаті, Ферран... Усі вони можуть мати велике майбутнє. Водночас, вони є затребуваними і бажаними на трансферному ринку, який завжди рухається.

Агент Фаті був у Барселоні та заявив, що є зацікавлені клуби. Ми поважаємо рішення гравця. Немає жодних новин про те, що він хоче піти, але ми зробимо так,як буде найкраще для Барси", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, ще 2 роки тому Ансу Фаті вважався величезним талантом і майбутнім Барселони, яка прописала у його контракті відступні на мільярд євро. Але низка серйозних травм серйозно знизили рівень гри нападника, який має чинну угоду з клубом до літа 2027 року.

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