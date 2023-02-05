Вінгер Барселони Ансу Фаті опинився на радарах низки європейських грандів. У Каталонії талант не має стабільного місця в основі.

Одразу сім клубів проявляють інтерес до 20-річного іспанця. Найактивніше про Ансу розпитує Баварія, хоч до офіційних пропозицій справа ще не доходила, стверджує Mundo Deportivo.

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Мюнхенцям дуже подобається талановитий вінгер, у контракті якого прописані відступні у розмірі 1 млрд євро. Окрім німців, серед претендентів ще є 4 англійські колективи, зокрема Арсенал і Тоттенхем.

Цього сезону Фаті розпочав із перших хвилин лише 7 з 19 матчів Ла Ліги. Таланту очікувано не надто подобається така кількість ігрового часу. Водночас Хаві просить зберігати спокій.

"Ми повинні бути терплячими щодо Ансу, у нього все вийде. Ми йому дуже довіряємо. Він має чудовий менталітет і є цінним активом для клубу. Терпіння, йому потрібен час, зараз не варто говорити про продаж", – резюмував наставник Барселони.

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