Барселона може продати права на назву стадіону за 300 млн євро

Домашній стадіон Барселони Камп Ноу може отримати нову назву.

Каталонська Барселона має намір продати права на назву домашньої арени, повідомляє Marca. За інформацією видання, керівництво клубу оцінює можливість залучення спонсора за 300 мільйонів євро.

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Наразі жодних офіційних домовленостей немає. Очікується, що таку суму зможе виплатити азійська або американська компанія. Договір планується укласти до початку 2019 року.

Нагадаємо, що до сезону-2021/22 Барселона збирається реконструювати домашній стадіон.