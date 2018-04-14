Реконструкція Камп Ноу: Барселона вже знає ціну та терміни робіт

Каталонський клуб підписав угоду з Міською радою Барселони про реконструкцію легендарного Камп Ноу.

Міська рада ще повинна узгодити з клубом проект реконструкції стадіону. Якщо план робіт Барселони затвердять, то "синьо-гранатовим" залишиться отримати дозвіл на реконструкцію від уряду Каталонії. Про це пише The Sun.

Барса заплатить за перебудову своєї арени 550 млн фунтів. Реконструкція відбуватиметься з 2019 по 2021 роки.

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Кількість місць на стадіоні збільшиться з 90 000 до 105 000. Також Барса планує змінити територію навколо Камп Ноу.

Очікується, що найближчим часом каталонці знайдуть компанію, яка заплатить за право перейменувати арену. Така угода принесе Барселоні 200 млн фунтів.

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Всі сидіння після реконструкції будуть накриті дахом, який матиме особливі функції. Наприклад, арена частково працюватиме завдяки сонячній енергії, а дощова вода постачатиметься для поливу газону.

Японський архітектор, який проектував стадіон, обіцяє, що дизайн Камп Ноу буде унікальним, а надихнув його на цю унікальність середземноморський клімат.