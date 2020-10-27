Головний тренер Барселони Рональд Куман дуже хоче бачити свого земляка на Камп Ноу. Каталонці намагалися купити 36-річного форварда влітку, але трансфер так і не відбувся. Очікується, що іспанці повернуться до цієї ідеї в січні.

Куман підтвердив можливість трансферу Депая в Барселону вже взимку

За інформацією El Chiringuito de Jugones, Ліон не проти відпустити Депая, але хоче отримати від цієї угоди максимум. Зазначається, що французи хочуть здійснити обмін. Барса мусить за Мемфіса віддати Антуана Грізманна. Очікується, що такий варіант влаштує обидві сторони, адже Грізманн ніяк не може адаптуватися до гри каталонців.

Цікаво, що контракт Депая з Ліоном розрахований лише до літа 2021 року, а Грізманн проводить свій другий сезон на Камп Ноу після резонансного переходу з мадридського Атлетіко за 120 млн євро.

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