Главный тренер Барселоны Рональд Куман очень хочет видеть своего земляка на Камп Ноу. Каталонцы пытались купить 36-летнего форварда летом, но трансфер так и не состоялся. Ожидается, что испанцы вернутся к этой идее в январе.

Куман подтвердил возможность трансфера Депая в Барселону уже зимой

По информации El Chiringuito de Jugones, Лион не прочь отпустить Депая, но хочет получить от этой сделки максимум. Отмечается, что французы хочут осуществить обмен. Барса должна за Мемфиса отдать Антуана Гризманна. Ожидается, что такой вариант устроит обе стороны, ведь Гризманн никак не может адаптироваться к игре каталонцев.

Интересно, что контракт Депая с Лионом рассчитан только до лета 2021 года, а Гризманн проводит свой второй сезон на Камп Ноу после резонансного перехода из мадридского Атлетико за 120 млн евро.

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