"Чи можливе підписання Депая взимку? Звичайно, це можливо.

Барселона узгодила перехід Депая – дует зірок може пакувати валізи

Спробую досягти цього, тому що мені хочеться бачити Мемфіса в команді. Але зараз я не можу оцінити фінансове становище клубу на січень", – цитує слова Рональда Кумана видання AD.

Зауважимо, з приходом нідерландця до керма Барселони ЗМІ активно поширювали інформацію про трансфер Депая. За останніми даними, перехід вже нібито узгоджений – Мемфіс був трансферною ціллю клубу ще влітку, але тоді менеджмент каталонців не зміг домовитися про деталі угоди.

У поточному сезоні французької першості 26-річний Мемфіс Депай у 7 матчах відзначився 4 голами та трьома асистами за Ліон. Transfermarkt оцінює його у 45 млн євро.

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